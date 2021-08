ufficiale Drinkwater lascia il Chelsea in prestito e scende in Championship al Reading

Rientrato nello scorso giugno dal prestito in Turchia, al Kasimpasa, per il centrocampista Danny Drinkwater è pronta una nuova avventura lontano dal Chelsea, ancora a titolo temporaneo. Il classe '90 scende in Championship, seconda serie del calcio inglese: nella prossima stagione giocherà in prestito al Reading.