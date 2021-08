ufficiale ecco il post Busio dello Sporting Kansas City. E' l'ex Milan Jose Mauri

vedi letture

Dopo l'addio al talentino Gianluca Busio, passato proprio oggi al Venezia, lo Sporting Kansas City ha annunciato l'acquisto del sostituto dell'americano, un ex Serie A: José Mauri. Ex Parma e Milan, Mauri era svincolato da qualche tempo dopo un'avventura in Argentina e ora ripartirà dall'MLS a venticinque anni.