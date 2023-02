ufficiale Eintracht Francoforte, prolunga il terzo portiere. Grahl ha firmato fino al 2026

L'Eintracht Francoforte ha deciso di prolungare il contratto di Jens Grahl. Il terzo portiere, come annunciato dal sito ufficiale del club tedesco, ha firmato fino al 2026 ed ha manifestato tutta la sua gioia per questo rinnovo: "Sono molto felice. Abbiamo una grande squadra e una grande squadra di portieri. Mi sento molto a mio agio qui e non vedo l'ora che arrivino cose da fare".