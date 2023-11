ufficiale El Ghazi non si scusa per i post pro-Palestina e il Mainz lo licenzia

Il rapporto fra Anwar El Ghazi e il Mainz è durato poco più di un mese. Ingaggiato come free agent lo scorso 22 settembre, l'olandese è stato licenziato dal club tedesco, che rende ufficiale la notizia con una breve nota.

"L'FSV Mainz 05 pone fine al rapporto contrattuale con Anwar El Ghazi e venerdì ha licenziato il giocatore con effetto immediato. Il club sta adottando questa misura in risposta alle dichiarazioni e ai post del giocatore sui social media" è quanto appreso sul sito del club. Ricordiamo che El Ghazi si era apertamente schierato in favore della causa palestinese attraverso un post sui social. Dapprima sospeso, la situazione sembrava destinata a rientrare tanto che il 31 ottobre il club aveva fatto sapere di essere pronto a reintegrare in rosa il giocatore in quanto rammaricato dalla situazione. Tuttavia lo stesso El Ghazi ha voluto chiarire che la verità dei fatti è che la sua posizione era rimasta ferma. E che non c'era alcuna volontà di scusarsi. Da qui la scelta del Mainz di licenziarlo.