Ufficiale Licenziato per un post pro-Palestina, El Ghazi riparte dal Cardiff: "Finalmente"

Alla fine Anwar El Ghazi torna a giocare a calcio: "Finalmente, non vedo l'ora, sono affamato dopo un po' di tempo in cui non ho potuto giocare" - le sue prime parole dopo essere stato annunciato come nuovo giocatore del Cardiff City. L'attaccante olandese ha infatti vinto una causa per licenziamento illegittimo da parte del Mainz. Il tutto è scoppiato nel corso della passata stagione: a scatenare il putiferio un suo post su Instagram a favore della Palestina.

Il Mainz lo ha licenziato, il giocatore ha vinto poi la causa per licenziamento illegittimo, al tribunale del lavoro di Magonza. Ieri poi, 31 luglio, El Ghazi ha annunciato di essersi ora svincolato dal club ufficialmente, dopo che il club ha dovuto pagare più di 1 milione di sterline tra stipendi e bonus non pagati.