ufficiale Elche, ceduto il laterale di difesa Cifuentes all'Ibiza

Si esaurisce dopo una sola stagione (in cui la squadra ha mantenuto la Liga) l'avventura del terzino Miguel Cifuentes all'Elche. Il laterale destro classe '90 scenderà in seconda serie, dove proverà a contribuire alla causa del neo-promosso Ibiza, che ne ha annunciato l'ingaggio e la firma su un contratto annuale con opzione per un'ulteriore stagione.