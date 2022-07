L'Augsburg rende noto l'acquisto di Elvis Rexhbecaj. Il centrocampista, 24 anni, era rientrato al Wolfsburg dopo il prestito al Bochum. Trasferimento a titolo definitivo, accordo fino al 2026.

