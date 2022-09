UFFICIALE: Emergenza portieri all'Everton, preso Jakupovic fino al 31 dicembre

L'Everton rende noto di aver ingaggiato Eldin Jakupovic, portiere di 37 anni di origine svizzera, svincolato. Negli ultimi cinque anni era stato riserva di Kasper Schmeichel al Leicester. Accordo di breve durata per lui, solo fino al 31 dicembre. L'ingaggio da parte dei Toffees arriva a seguito degli infortuni di Jordan Pickford e Andy Longergan.

We have signed goalkeeper Eldin Jakupovic on a short-term contract following recent injuries to Jordan Pickford and Andy Lonergan.#EFC 🔵

— Everton (@Everton) September 13, 2022