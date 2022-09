Xian Ghislaine Emmers riparte dalla Romania. II trequartista belga (nato in Svizzera), ex di Inter e Cremonese, lascia il Roda e firma con l' FC Rapid 1923 fino al 30 giugno 2024.

Belgian midfielder Xian Emmers is our new player for the next 2️⃣ years 🇧🇪

Xian played for Inter Milano, Cremonese, Beveren, Almere & Roda Kerkrade.

More @ https://t.co/lnYTICYrLi pic.twitter.com/IoFMQnng11

— FC Rapid 1923 (@RapidFC1923) September 5, 2022