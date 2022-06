ufficiale Espanyol, rinforzo in difesa. C'è Olivan a parametro zero, firma un triennale

Innesto in difesa per l’Espanyol. Il club biancoblu ha infatti ufficializzato l’acquisto di Brian Olivan, calciatore classe 1994 ex Mallorca. Il difensore, si legge nel comunicato diramato dal sito ufficiale, arriva a parametro zero dopo e firmerà un contratto triennale.