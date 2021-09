ufficiale Esperance Tunisi, preso l'ex Genoa Moussa Konatè

Moussa Konatè (28) torna nel suo continente di origine. L'attaccante senegalese è stato prestato all'Esperance Tunisi. Nell'ultimo anno ha giocato con il Digione, il quale ha garantito anche un'opzione di acquisto sul cartellino del giocatore.

Konatè è passato anche per una non indimenticabile parentesi in Italia, dal 2013 al 2014 con la maglia del Genoa, 25 presenze complessive ed un goal che non hanno garantito il riscatto dal Krasnodar.