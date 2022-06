Nuovo contratto per il giovane difensore dell'Everton Elijah Campbell. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, i Toffees fanno sapere che il giovane centrale classe 2004 ha firmato il suo primo contratto da professionista: la scadenza è fissata nel 2025.

✍️ | #EFCU21 defender Elijah Campbell has signed his first professional contract, penning a three-year deal with the Club until the end of June 2025.

