ufficiale Everton, rinforzo a centrocampo: dal Lille arriva Amadou Onana per 40 milioni

Dal Lille all'Everton, Amadou Onana vola in Premier League: ora è ufficiale. Il centrocampista ex Amburgo firma un quinquennale, dunque fino a giugno 2027, e come riferito da Sky UK la compagine del Merseyside ha sborsato ben 40 milioni di euro per assicurarsi il nazionale belga.