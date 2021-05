ufficiale Fabio Blanco dal 1° luglio all'Eintracht, contratto fino al 2023. Le foto della firma

Fabio Blanco ha firmato per l'Eintracht Francoforte. Come raccontatovi in anteprima questa mattina su TMW, il nuovo crack del Valencia dalla prossima stagione giocherà in Bundesliga.

Esterno offensivo classe 2003, lo spagnolo non ha rinnovato il contratto in scadenza coi pipistrelli accordandosi col club tedesco fino al 30 giugno 2023. Blanco era stato cercato a lungo anche da Juventus, Milan e Barcellona.

Questo l'annuncio ufficiale dell'Eintracht e, in calce, le prime foto in maglia rossonera del giocatore.