ufficiale Famalicao, esonerato mister Joao Pedro Sousa. La squadra è terzultima

vedi letture

João Pedro Sousa non è più l'allenatore di Famalicão. Il club portoghese ha annunciato l'"accordo per risolvere il contratto che legava le parti dall'inizio della stagione 2019/2020" e ha ringraziato il tecnico per "l'impegno e la professionalità" che ha impiegato insieme allo staff. Fatale la sconfitta per 2-1 rimediata nell'ultima giornata contro il Nacional. Il Famalicao è terzultimo in classifica a pari merito con il Boavista, con soli 14 punti conquistati in 16 giornate.