ufficiale Feyenoord, arriva il rinnovo del tecnico Arne Slot fino al 2025

Il Feyenoord ha reso noto nei giorni scorsi il rinnovo del tecnico Arne Slot. 43 anni, l'artefice del gran cammino della squadra in UEFA Europa Conference League, si è legato fino al 2025, allungando pertanto il suo accordo di un anno. Oltre all'ottimo torneo in Europa, la squadra di Rotterdam ha concluso l'Eredivisie 2021/22 al terzo posto, qualificandosi per l'Europa League.