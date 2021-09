ufficiale Fort Lauderdale, primo contratto da pro per il figlio d'arte Romeo Beckham

vedi letture

Primo contratto da professionista per Romeo Beckham, figlio d’arte dell’ex centrocampista David. Il 19enne ha trovato un accordo con il Fort Lauderdale FC, club della Florida che milita in USL League One e che opera come squadra riserve dell’Inter Miami, di proprietà del padre. Romeo, secondo dei quattro figli di Beckham, potrebbe già debuttare questo week-end.