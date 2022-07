ufficiale Fulham, colpo Solomon dallo Shakhtar. Permesso di lavoro solo dal 1° agosto

vedi letture

Adesso è ufficiale: Manor Solomon è un nuovo giocatore del Fulham. Arriva dallo Shakhtar Donetsk e sarà del club inglese per la prossima stagione. Come si legge dalla nota, il permesso di lavoro sarà richiesto solo dopo il 1° agosto per ottemperare agli ultimi regolamenti FIFA in merito al congelamento dei contratti di giocatori stranieri tesserati in Ucraina. L'esterno israeliano classe '99 era stato seguito anche dal Torino ma già da tempo aveva definito la sua scelta.