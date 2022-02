ufficiale Galatasaray, rinforzo in attacco: Gomis torna a vestire la maglia giallorossa

Il Galatasaray ha annunciato sul proprio sito il ritorno di Bafetimbi Gomis in giallorosso. Il centravanti classe '85, reduce da un triennio in Arabia Saudita con la maglia dell'Al-Hilal, torna così nel club turco dove ha militato nella stagione 2017/18 segnando 32 reti in 42 presenze.