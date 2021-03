ufficiale Gamba Osaka, ingaggiata l'ex promessa Wellington Silva

vedi letture

Lanciato nel grande calcio dal Fluminense, Wellington Silva (28) ha tentato l'avventura in Europa a diciotto anni grazie all'acquisto da parte dell'Arsenal. L'attaccante esterno nativo di Rio de Janeiro non ha mai esordito con la maglia dei Gunners, finendo in un vortice di prestiti tra Spagna ed Inghilterra, con Levante, Alcoyano, Ponferradina, Murcia, Almeria e Bolton come destinazioni.

Ora è tempo di tentare l'avventura in Giappone, dopo che il Gamba Osaka ha reso noto il suo ingaggio dallo stesso Fluminense che lo ha riaccolto cinque anni fa.