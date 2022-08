ufficiale Getafe, l'ex romanista Borja Mayoral arriva a titolo definitivo

Borja Mayoral è un nuovo giocatore del Getafe. L'ex attaccante della Roma, tornato al Real Madrid per fine prestito, si è trasferito a titolo definitivo, firmando un contratto per cinque stagioni. La presentazione è prevista per domani alle 11.30. 25 anni, Mayoral aveva giocato gli ultimi sei mesi proprio con gli azulones, segnando 6 reti in 18 partite.