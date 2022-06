Dopo l'accordo raggiunto negli scorsi giorni ora è arrivata l'ufficialità: Daniel Farke è il nuovo allenatore del Borussia Moenchengladbach e firma fino al 2025. Il 45enne tecnico tedesco, reduce dalla brevissima esperienza sula panchina del Krasnodar (e prima ancora dall'esonero con il Norwich) prende il posto lasciato vacante dopo la separazione con Adi Hutter, che non è riuscito a ottenere risultati soddisfacenti nell'ultima stagione.

Welcome to Borussia, Daniel Farke! 👋🐎

Our new head coach joins on a contract running until 2025 ✍️

📰 https://t.co/A9Wfu137CH#DieFohlen pic.twitter.com/G8XezUOTCl

— Gladbach (@borussia_en) June 4, 2022