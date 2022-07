Ridvan Yilmaz è un nuovo giocatore dei Glasgow Rangers. Il terzino turco, classe 2001, lascia così il Besiktas e firma un contratto fino al 30 giugno 2027 con il club scozzese. Il trasferimento è ufficiale, si attende solo il permesso di lavoro.

📝 #RangersFC are today delighted to announce the signing of Turkish international Ridvan Yilmaz on a five-year deal from Besiktas.

The left-back joins Gers for an undisclosed fee, subject to international clearance and the work permit process being concluded.

— Rangers Football Club (@RangersFC) July 25, 2022