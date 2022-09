Wilfried Gnonto vola in Premier League. L'attaccante italiano è l'acquisto last minute del Leeds United. Lo rende noto il club inglese con un comunicato ufficiale. 18 anni, il giocatore lascia lo Zurigo col quale si è laureato nella passata stagione campione di Svizzera. Trasferimento a titolo definitivo, accordo fino al 2027.

✍️ #LUFC is pleased to confirm the signing of Italian international Wilfried Gnonto from FC Zurich

— Leeds United (@LUFC) September 1, 2022