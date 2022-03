ufficiale Granada, bomber Molina non si ritira. Giocherà fino a 41 anni, contratto rinnovato

Compirà 40 anni il prossimo 22 aprile ma non ha alcuna intenzione di smettere di giocare. Jorge Molina, attaccante del Granada, ha rinnovato per un'altra stagione il suo contratto con il club spagnolo. Il nuovo accordo scadrà il 30 giugno 2023. Per lui 29 presenze stagionali e 9 reti realizzate.