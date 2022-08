ufficiale Groningen, arriva il talento americano Ricardo Pepi

Grande colpo di mercato dello scorso inverno, Ricardo Pepi (19) lascia l'Augusta per mettere minuti nelle gambe nel campionato olandese. Il Groningen lo ha infatti prelevato in prestito sino al termine della stagione.

Esordiente nella MLS statunitense a soli 16 anni, l'attaccante di origini messicane si è poi distinto con la maglia del Dallas e della nazionale a stelle e strisce, sino all'arrivo in Germania. E' stato per qualche tempo obiettivo anche del Bologna.