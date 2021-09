ufficiale Henderson torna al Charlton. Era svincolato dopo il Crystal Palace

Il Charlton ha annunciato l'ingaggio dell'esperto portiere irlandese Stephen Henderson. Il 33enne, che era svincolato dopo la scadenza del suo precedente contratto con il Crystal Palace (ha lasciato il club di Premier League nello scorso 30 giugno) torna così nella società londinese oggi in League One - terzo livello del calcio inglese - in cui aveva già militato tra il 2014 e il 2016.