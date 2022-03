Hernan Crespo riparte dal Qatar. Il tecnico argentino raccoglie il testimone di Luis Castro e diventa il nuovo allenatore dell'Al Duhail. 46 anni, Crespo è reduce dall'esperienza in Brasile, al Sao Paulo.

Hernan Crespo Appointed Coach Of The First Team ❤️https://t.co/zvSvwWEpdN#AlDuhail #Qatar pic.twitter.com/BjowolwJF4

— ALDUHAIL SC 🏆 (@DuhailSC) March 24, 2022