Rocky Bushiri è un nuovo giocatore dell'Hibernian. Ad ufficializzare la cessione è stato il Norwich attraverso i propri canali ufficiali: il difensore centrale belga, classe 1999, si trasferisce in Scozia con la formula del prestito fino al termine della stagione. L'Hibernian avrà anche l'opzione per l'acquisto definitivo, che potrà esercitare fino a fine giugno.

Rocky Bushiri has joined @HibernianFC on loan until the end of the season. Hibs have the option to make the deal permanent when the loan spell comes to an end.

Best of luck, @BushiriRocky! 👊#NCFC

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) January 10, 2022