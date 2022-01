ufficiale Hoffenheim, il nipote di Winston Bogarde saluta e fa ritorno in Olanda

Melayro Bogarde lascia l'Hoffenheim e fa ritorno in Olanda. Il difensore passa in prestito al Groningen. 19 anni, nipote di Winston, ex Ajax nonché flop al Milan nella stagione 1997/98, Bogarde in questa prima parte di stagione era stato impiegato solamente in Coppa di Germania, venendo poi relegato nella squadra riserve.