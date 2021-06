ufficiale Houston Dynamo, l'attaccante Ramirez ceduto in Scozia. Giocherà nell'Aberdeen

L'attaccante statunitense Christian Ramirez ha lasciato la MLS per tentare l'esperienza in Europa. Il classe '91 infatti, come comunica lo Houston Dynamo, nella prossima stagione giocherà con la maglia dell'Aberdeen in Scozia. Per il calciatore si tratta della prima esperienza lontano dal Nord America dove ha vestito anche le maglie di Colorado Rapids, Minnesota United e Los Angeles FC.