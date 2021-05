Appena svincolato dallo Sheffield Wednesday che ha chiuso all'ultimo posto la stagione di Championship, Jordan Rhodes (31) mantiene la categoria firmando un contratto triennale con l'Huddersfield.

Il centravanti scozzese, 14 presenze e tre reti con la sua nazionale, ha vissuto comunque un'annata sufficiente con 36 presenze e sette reti, anche se non risulta tra i 26 convocati per gli Europei da parte di Steve Clarke.

đź’¬ "I am sure, at the first home game, the place will be rocking." #htafc

— Huddersfield Town (@htafc) May 21, 2021