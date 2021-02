UFFICIALE: Sunderland 'Till I Dreyfus, il 23enne Kyril Louis-Dreyfus è il nuovo patron e presidente

Nuova era in casa Sunderland. Come informa il sito ufficiale dei Black Cats, Kyril Louis-Dreyfus ha acquistato infatti le quote di maggioranza del club diventandone immediatamente anche il presidente. "Sono orgoglioso di diventare il custode di questa storica società e riconosco allo stesso tempo le grandi responsabilità che avrò da questo momento. Oggi inizia un nuovo entusiasmante capitolo nella storia del Sunderland", sono state le prime dichiarazioni del giovane imprenditore 23enne.

📰 Sunderland AFC today received approval from the @EFL for Kyril Louis-Dreyfus to acquire a controlling interest in the club, signalling the start of a new era on Wearside.

Louis-Dreyfus also becomes the club’s new Chairman with immediate effect.

