ufficiale Il Bayern inaugura il calciomercato 2022/23. Preso il talento croato Zvonarek

vedi letture

Il Bayern ha reso noto l'acquisto del talento croato Lovro Zvonarek. Centrocampista offensivo, arriva dallo Slaven Belupo. Nonostante abbia appena 16 anni, Zvonarek sta giocando con continuità in Prima squadra e in questo inizio stagione è già stato schierato in 5 occasioni, sempre da titolare. Nazionale Under 16, vanta 4 presenze con la selezione e 2 reti. Il giocatore si unirà ai bavaresi dal 1° luglio 2022 e ha firmato un contratto di lunga durata.