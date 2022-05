ufficiale Il Borussia Dortmund piazza un altro colpo. Schlotterbeck dal Friburgo fino al 2027

Arriva un'ufficialità dalla Germania. Il Borussia Dortmund ha ingaggiato il nazionale tedesco Nico Schlotterbeck (22) per la stagione 2022/23. Il difensore centrale, alto 1,91 metri, è attualmente in forza all'SC Freiburg, quarto in classifica. Schlotterbeck ha completato oggi le visite mediche a Dortmund e ha firmato un contratto con durata fino al 30 giugno 2027.