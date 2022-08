ufficiale Il brasiliano Bernard lascia lo Sharjah e va al Panathinaikos. Fu cercato dalla Roma

Nuova avventura in Europa per il 29enne Bernard. L'esterno brasiliano, ex fra le altre di Shakhtar ed Everton, lascia lo Sharjah degli Emirati Arabi e firma col Panathinaikos in Grecia.

A confermarlo è lo stesso Sharjah sui propri canali ufficiali, ad un anno e poco più dall'arrivo del calciatore cercato in passato anche dalla Roma.