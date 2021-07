ufficiale il Las Palmas non rinuncia all'ex PSG Jesé, rinnovato il contratto

Il Las Palmas non rinuncerà per la prossima stagione a Jesé Rodriguez, calciatore con lunghi trascorsi con la maglia del Real Madrid. Arrivato lo scorso febbraio dopo la chiusura del rapporto col Paris Saint-Germain al termine della stagione 2019/20, Jesé ha rinnovato il contratto col club di seconda divisione spagnola anche per la prossima stagione.