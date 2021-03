ufficiale Il nazionale trinidadiano Jones va all'Inter Miami di Beckham

Joevin Jones (29) si sposta da una sponda all'altra degli Stati Uniti. L'esterno sinistro lascia i Seattle Sounders per firmare con l'Inter Miami un accordo biennale. Il presidente David Beckham acquisisce così un elemento di esperienza a favore del tecnico Phil Neville che, come è noto, può già contare su Gonzalo Higuain (33). Jones è forse il giocatore più rappresentativo di Trinidad e Tobago, nella cui nazionale gioca dal 2010, ed ha alle spalle anche un periodo in Europa tra Finlandia e Germania.