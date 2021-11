ufficiale Il Porto blinda Fabio Vieira. Il fantasista classe 2000 rinnova per 4 anni e mezzo

Il Porto blinda Fabio Vieira. Come informa il sito ufficiale del club portoghese, il centrocampista offensivo di 21 anni ha firmato un nuovo accordo fino al 30 giugno 2025 giurando così nuovo amore alla maglia biancoblu. Per Vieira in quest'avvio di stagione si contano già 11 presenze e 5 assist.

Questo l'annuncio del Porto: