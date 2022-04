ufficiale Il Porto blinda uno dei suoi talenti. Il 19enne Vinhas rinnova fino al 2026

Rinnovo importante in casa Porto, che blinda uno dei suoi migliori talenti. David Vinhas, 19enne capitano dell'Under-19 dei Dragoes, ha infatti rinnovato il contratto fino al 2026. Il giovane centrocampista non ha ancora esordito in prima squadra ma è uno degli elementi che Sergio Conceiçao segue con maggiore attenzione.