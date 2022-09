ufficiale Il Rennes si rinforza a centrocampo. Xeka ha firmato per due stagioni

Xeka è un nuovo giocatore del Rennes. Ad annunciarlo è il club francese, che specifica come il centrocampista abbia firmato per due stagioni. Attualmente era svincolato, ma in passato ha vestito le maglie di SC Braga, Dijon e Lille, con il quale ha conquistato la Ligue 1 e il Trophée des Champions. Di seguito il tweet originale: