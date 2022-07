ufficiale Il ritiro può attendere, il 40enne Willy Caballero ha rinnovato col Southampton

Willy Caballero di ritiro non vuole neanche sentir parlare. Il portiere 40enne, ex fra le tante di Chelsea e Manchester City, oggi ha rinnovato infatti per un altro anno il suo contratto col Southampton. Il precedente accordo dell'argentino coi Saints era scaduto proprio ieri.

Questo l'annuncio ufficiale: