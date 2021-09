ufficiale Il San Paolo risolve il contratto di Dani Alves. Il brasiliano ora è libero

La rottura era ormai insanabile e si attendeva solo l'atto formale: Dani Alves non è più un giocatore del San Paolo. Il club brasiliano, in una nota ufficiale, ha reso noto di aver rescisso il contratto del terzino, che sarebbe scaduto a dicembre 2022. L'ex di Juventus e Barcellona non si era presentato agli allenamenti una settimana fa, reclamando il pagamento degli stipendi arretrati . Adesso è libero di trovare una nuova squadra.