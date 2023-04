ufficiale Il terremoto segna l'avventura di Campanharo in Turchia: si è svincolato dal Kayserispor

L'ex centrocampista della Fiorentina e del Verona Gustavo Campanharo ha trovato un accordo con il Kayserispor per la rescissione consensuale del suo contratto. Il giocatore 30enne ha preso questa decisione adducendo motivi personali, legati soprattutto al terremoto in Turchia che ha sconvolto la nazione e non solo. Il centrocampista, nell'attuale stagione, aveva disputato da titolare ben 21 partite.