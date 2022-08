Cristian Romero è a tutti gli effetti un giocatore del Tottenham. Il club inglese, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato di aver esercitato l'opzione d'acquisto per il difensore argentino, arrivato in prestito dall'Atalanta un anno fa. Romero si lega agli Spurs fino al 30 giugno 2027.

✍️ We are delighted to announce the permanent signing of Cristian Romero.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 30, 2022