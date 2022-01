ufficiale Inter Miami, si ritira il difensore Shawcross. È stato bandiera dello Stoke City

Dopo aver giocato l’ultima stagione con la maglia dell’Inter Miami, dodici presenze in MLS prima di un infortunio alla schiena che lo ha costretto a saltare l’ultima parte dell’anno, Ryan Shawcross ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato ad appena 34 anni per dedicarsi al ruolo di allenatore in futuro: “Dopo aver avuto la fortuna di giocare per sedici anni vestendo le maglie di Manchester United, Inter Miani e Stoke City voglio annunciare il mio ritiro dal calcio professionistico”.

Il difensore prima di provare l’esperienza negli Stati Uniti è stato una bandiera dello Stoke City, di cui ha vestito a lungo la fascia da capitano, dove ha collezionato ben 453 presenze, con 25 reti all’attivo.