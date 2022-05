ufficiale Jaime Valdes non si ferma. A 41 anni firma con i Santiago Wanderers

In Italia ha vestito le maglie di Bari, Fiorentina, Lecce, Atalanta e Parma (384 presenze e 44 reti), prima di fare ritorno in Cile. Jaime Valdes, a 41 anni, non ha nessuna voglia di ritirarsi: il centrocampista, dopo aver lasciato il San Antonio, ha firmato un contratto con i Santiago Wonderers fino al termine della stagione.