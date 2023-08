ufficiale Joao Pedro torna in Brasile. Il Fenerbahce lo cede in prestito al Gremio

Joao Pedro torna in Brasile e sarà compagno di squadra (e di reparto) di Luis Suarez. L'ex giocatore di Cagliari e Palermo è il nuovo attaccante del Gremio: il Fenerbahce ha annunciato la cessione in prestito fino al 30 giugno 2024 con opzione d'acquisto.

Idolo a Cagliari

Nato a Ipatinga il 9 marzo 1992 e cresciuto calcisticamente nell'Atletico Mineiro, João Pedro Geraldino dos Santos Galvão era arrivato in Europa nel 2010, acquistato dal Palermo. I rosanero, dopo sei mesi, lo girarono in prestito prima al Vitoria Guimaras e poi al Penarol. La prima esperienza in Italia non è stata indimenticabile, la seconda decisamente sì: otto stagioni a Cagliari, 271 partite e 86 reti, con la ciliegina sulla torta della convocazione in Nazionale. Un anno fa ha lasciato lo Stivale per cominciare una nuova avventura, con il Fenerbahce: 28 presenze, 5 reti e un assist. Ora il ritorno in patria e una nuova sfida.