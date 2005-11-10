TMW Castro a Roma, ci aveva provato anche la Fiorentina. Offrendo un ingaggio più alto

C'è un retroscena sul neo-giallorosso, sul quale aveva provato a inserirsi Paratici. Il giocatore ha tenuto fede alla parola, accettando meno soldi.

Da qualche ora Santiago Castro è diventato a tutti gli effetti il nuovo numero 9 della Roma, come raccontato dallo stesso club giallorosso nella nota d'acquisizione. Per strappare l'apprezzato centravanti argentino classe 2004 al Bologna, la società giallorossa ha messo sul piatto 35 milioni di euro, più una parte di quota bonus e ha lasciato agli emiliani anche il 10% sulla futura rivendita. C'era però il rischio, a un certo punto, che non bastasse.

A Firenze contratto più alto

Nel corso della trattativa tra Roma e Bologna per Castro, ha fatto irruzione anche la Fiorentina. Paratici aveva nel mirino il giocatore, ed ha provato un inserimento last minute, provando a giocarsi la carta della proposta contrattuale migliore. Rispetto ai 2,1 milioni di euro netti che Castro riceverà dalla Roma per ogni stagione fino al 2031, la Fiorentina ne aveva offerti 2,5. Nonostante un ingaggio più alto, l'attrattiva della Champions e la parola data ai giallorossi ha portato l'attaccante a tener fede alla parola data e a unirsi a Gasperini.

I comunicati ufficiali

Il trasferimento di Castro è stato ufficializzato nelle scorse ore dalla Roma mediante un comunicato ufficiale: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Santiago Tomàs Castro dal Bologna FC. L'operazione si conclude con la cessione a titolo definitivo. L'attaccante, classe 2004, ha vestito le maglie di Bologna e Vélez Sarsfield. Con i rossoblù ha giocato 105 partite e segnato 22 gol. Ha scelto la maglia numero 9. Benvenuto a Roma, Santiago!". Un trasferimento confermato anche dal club cedente, il Bologna: "Il Bologna FC 1909 comunica di avere ceduto alla AS Roma il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Santiago Castro a titolo definitivo".