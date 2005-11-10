Inter, per Stones niente tournée: dopo visite e firma ripartirà per le vacanze

Giornata importante in casa Inter, col club nerazzurro che questa mattina ha accolto John Stones, difensore sbarcato a Linate poco dopo le 9 e che sta attualmente svolgendo le visite mediche per conto del club prima di firmare il nuovo contratto biennale da 4 milioni di euro netti a stagione.

Una volta sistemati tutti i dettagli burocratici, però, il neo difensore dell'Inter non raggiungerà la squadra di Cristian Chivu, arrivata in queste ore ad Hong Kong per dare il via alla tournée fra Asia e Oceania. Per l'ex Manchester City infatti sono previsti altri giorni di vacanza dopo il Mondiale, con la sua Inghilterra eliminata solo in semifinale dall'Argentina. L'Inter, dopo la tappa di Hong Kong, si sposterà in Australia per le amichevoli contro Milan e Juventus.